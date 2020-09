Auf Wunsch der Schausteller wird das kleine Jahrmarkt-Gefühl in der Frankenthaler Innenstadt um zwei Wochen verlängert. Die Buden am Speyerer Tor bleiben nun bis 27. September für die Besucher geöffnet. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Ursprünglich sollte die Aktion bis 11. September dauern. Auf der Freifläche vor dem Speyerer Tor bieten seit 28. August vier Schausteller typische Gastronomie und Unterhaltung an. Für die Kinder gibt es ein Spielegeschäft und ein Karussell. Wer sich stärken möchte, kann das mit Süßigkeiten, Pizza, Flammkuchen und alkoholfreien Getränken machen. Geöffnet hat der Mini-Jahrmarkt montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr. Vor Ort gelten die Bestimmungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung. Die Stadtverwaltung verzichtet nach eigenen Angaben auf die normalerweise an diesem Platz anfallenden Sondernutzungsgebühren.