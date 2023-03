Umweltschädliche und giftige Stoffe, die nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen, sammelt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb. Der nächste Termin ist am Samstag im Vorort Flomersheim. Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel: All das kann am Samstag, 11. März, von 9 bis 12 Uhr auf dem Kerweplatz in der Haardtstraße abgegeben werden. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden. Weitere Sammelaktionen sind am 22. April, EWF-Betriebsgelände und am 17. Juni, Kerweplatz Mörsch, jeweils 9 bis 12 Uhr. Infos gibt es auch auf der Webseite www.frankenthal.de/ewf und unter Telefon 06233 89 777.