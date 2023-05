Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Acht Tore hat der 18-Jährige Simon Müsel zuletzt beim Spiel der HSG Eckbachtal in der Handball-Oberliga bei der HSG Rhein-Nahe Bingen geworfen. Er war damit bester Torschütze der Gäste. Und es gab Lob vom Trainer.

„Da hat man gesehen, auf was sich die HSG Eckbachtal in der kommenden Saison freuen darf“, lobte HSG-Trainer Thorsten Koch den 18-jährigen Simon Müsel nach dem Spiel in Bingen.