Mit einem Gitarristen aus Paris, einer Sopranistin aus Straßburg und einem Kammerorchester aus Mulhouse machte der deutsch-französische Rheinische Frühling in Dirmstein Station. Das Konzert in der Sankt Laurentius Kirche schwelgte in musikalischer Schönheit.

„Ein fast unbegreiflicher Grad von Liebhaberey“ zu einem „ewig an Klang armen Instrumente“ unterstellte der Kritiker 1808 bei der Uraufführung von Mauro Giulianis Gitarrenkonzert