Nach dem 5:3-Erfolg gegen den ASV Landau II will der TSV Eppstein in der Badminton-Rheinhessen-Pfalz-Liga nachlegen. Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert das Team beim TuS Neuhofen II. Doch die Aufgabe hat es in sich.

Carsten Wegner, Abteilungsleiter Badminton, erwartet eine „ähnliche Aufgabe wie gegen Herxheim“. Zum Saisonauftakt verlor der TSV dort klar mit 1:7. „Im Normalfall haben wir wieder kaum eine