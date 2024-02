Das geplante Fachmarktzentrum als Teil eines neuen Wohngebiets auf dem ehemaligen Real-Gelände in Studernheim ist Thema in der Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr im katholischen Pfarrheim (Oggersheimer Straße 8). Wie die Stadt in der letzten Sitzung des Gremiums im November informierte, soll die vom Investor Stüdemann Grundbesitz-Entwicklung (SGE) GmbH projektierte Gesamtverkaufsfläche des Fachmarktzentrums von 5750 Quadratmetern um etwa 250 Quadratmeter abgespeckt werden. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hält die Verkaufsflächen mit Blick auf eine Auswirkungsanalyse der Wiederansiedlung von Einzelhandel auf die Nachbarkommunen für überdimensioniert. Die FWG will nun in einer Anfrage wissen, ob die Stadt diesbezüglich schon Gespräche mit dem Investor geführt hat und ob die Änderungen Auswirkungen auf die Anzahl der Mieter des Fachmarktzentrums und den Zeitplan des Projekts haben. Weitere Themen im Ortsbeirat sind die Park- und Verkehrssituation in der Oggersheimer Straße sowie die geplante Schotterung eines Fuß- und Radwegs im Neubaugebiet.