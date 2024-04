Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die professionelle Bekämpfung von Wanderratten im Kanalsystem soll in Frankenthal intensiviert werden. Bis zu 125.000 Euro will die Stadtverwaltung in diesem Jahr dafür aufwenden. Immer mehr Bürger hatten die Tiere zuletzt im Stadtgebiet beobachtet.

Ein auf Schädlingsbekämpfung spezialisiertes Unternehmen soll den Nagern in Frankenthal