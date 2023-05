Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Frühjahr muss das Team DLV-Schütz Motorsport doppelt bangen: Die Pandemie rückt den Saisonstart in der ADAC-GT-Masters-Serie in weite Ferne, zudem fehlt es an Sponsoren. Als sich die Räder Ende August dann endlich drehen, hat die Truppe noch keinen einzigen Testkilometer absolviert. Die Saison verläuft mit einem Laufsieg trotzdem erfolgreich.

Erst wenige Tage vor dem Auftakt auf dem Lausitzring hat Chef Christian Schütz das Budget zusammen. Als der Mercedes-AMG GT3 im noch nackten grauen Carbonkleid aus dem Lkw-Anhänger gerollt