Am Dienstag ist es gegen 7.45 Uhr zu einer Störung mit weitreichenden Folgen in einem Stromverteilerhäuschen in der Frankenthaler Straße in Lambsheim gekommen. Wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Grünstadt, Albert Monath, mitteilt, ist durch einen technischen Defekt in der Anlage Plastik geschmolzen, was zu einer „extremen Rauchentwicklung“ führte. Die Störung hatte nicht nur einen Stromausfall in Lambsheim zur Folge, sondern auch Rückwirkungen auf andere Bereichen des Pfalzwerkenetzes in Ellerstadt, Maxdorf, Fußgönheim, Frankenthal und Ludwigshafen.

Die Feuerwehr Lambsheim kühlte die Station mit CO 2 , damit daran gearbeitet werden konnte. Der Strom wurde zunächst umgeleitet, sodass die betroffenen Kommunen und Haushalte nach etwa eineinhalb Stunden wieder versorgt wurden. Nur ein Pumpwerk des Beregnungsverbands Vorderpfalz muss laut Monath bis voraussichtlich Dienstagabend per Notstromaggregat versorgt werden. Die Schadenshöhe liegt demnach im mittleren fünfstelligen Bereich. Der Stromverteiler soll komplett ausgetauscht werden, ohne die Versorgung zu unterbrechen.