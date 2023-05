Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das letzte Rennen im Endurance Cup der GT World Challenge (GTWC) Europe am Sonntag in Barcelona bot für Marvin Dienst Spannung pur. Mit dem Team Toksport WRT erlebte er ein prima Qualifying und im Rennen einen herben Rückschlag. Am Ende konnte die Truppe trotzdem jubeln. Das nächste Ziel des 24-Jährigen ist Indianapolis.

Es sind aufregende Wochen für Dienst. Nach seinem DTM-Debüt Anfang Oktober auf dem Hockenheimring gelang ein gutes Finale in der GTWC Europe. „Das Team hat sich im Laufe der Saison