Bereits zum zehnten Mal hat am vergangenen Donnerstag kurz vor 14 Uhr der Täter zugeschlagen, der seit Mitte August in Worms auf dem Rad im Vorbeifahren Handtaschen stiehlt. Wie die Polizei am Dienstag meldete, näherte er sich in der Pfrimmanlage auf Höhe der Parsevalstraße von hinten einer 71-jährigen Radfahrerin. Er griff in den Korb am Lenker und schnappte sich die Handtasche der Frau. Die Rentnerin meldete die Tat umgehend der Polizei. Deren Ermittlungen hatten sich inzwischen auf einen 30-jährigen Tatverdächtigen verdichtet, der dem örtlichen Drogen- und Obdachlosenmilieu angehört. Noch am selben Tag wurde der Mann im Zuge der Fahndung am Hauptbahnhof angetroffen. Da die Beamten bei ihm Diebesgut fanden, wurde er festgenommen. Am Freitag wurde der 30-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.