Politische Themen können nicht früh genug in die Schule getragen und im Unterricht behandelt werden. Zumindest in dieser Einschätzung waren sich Vertreter der Jugendorganisationen quer durchs Parteienspektrum bei einer Podiumsdiskussion am Dienstag im Karolinen-Gymnasium einig.

So gesehen konnten sie nur schwer nachvollziehen, dass Sozialkunde in Rheinland-Pfalz erst ab der neunten Klasse unterrichtet wird. Schließlich haben die Lerninhalte, die vermittelt werden sollen,