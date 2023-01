Ein Zusatztermin in der Plotter-Werkstatt der Stadtbücherei Frankenthal findet nach deren Angaben am Mittwoch, 1. Februar, von 15 bis 17 Uhr statt. Ein erster Termin am 31. Januar sei bereits ausgebucht, heißt es in der Mitteilung. Die nächste Veranstaltung sei dann wieder am Mittwoch, 8. März, um 10 und 18 Uhr geplant. Teilnehmen können laut Stadt maximal acht Jugendliche und Erwachsene. Mit dem Plotter – einem speziellen Druckgerät – können Schriftzüge und Grafiken ausgeschnitten und übertragen werden. In der Bücherei ist es möglich, Schriftzüge und Grafiken am PC zu gestalten und auf Textilfolie zu übertragen. Mit der Transferpresse werde das Design auf Stoff gedruckt. Die Stadtbücherei stellt nach eigenen Angaben farbige Beutel zum Bedrucken zur Verfügung. es sei aber auch erlaubt, eigene Stoffe, T-Shirts oder selbstgenähte Werke mitzubringen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro; ein Stoffbeutel ist inklusive. Anmeldung: Telefon 06233 89-630, E-Mail stadtbuecherei@frankenthal.de oder in der Bücherei, Welschgasse 11.