Eigentlich war noch in diesem Jahr endlich wieder ein Besuch bei die Partnerschule in Kiew geplant. Jetzt sind neun Schüler und zwei Lehrer aus der Ukraine gemeinsam mit Angehörigen zu Gast beim Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) in Frankenthal. Allerdings unter völlig anderen Vorzeichen.

Über Jahrzehnte sind zwischen den beiden Schulen nicht nur auf Leitungsebene enge Verbindungen gewachsen. Freundschaften tragen den Austausch über gut 2000 Kilometer. Insofern war es