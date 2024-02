Wenn nicht bald gehandelt wird, stehen viele Pflegeeinrichtungen – auch ihre eigene – vor dem Aus: Davon sind die Verantwortlichen des Altera Senioren-Domizils in Frankenthal überzeugt. Mit einem Brandbrief wenden sie sich jetzt an die Politik.

Überbordende Bürokratie, ständig neue Auflagen der Heimaufsicht, eine Fachkräftequote, die kaum erreichbar ist sowie eine schlechte Zahlungsmoral bei Pflege- und Krankenkassen: In ihrem Schreiben an die politisch Verantwortlichen in Mainz und Berlin beschreiben Jutta Loreth und Hans-Georg Pompe, was aus ihrer Sicht in der Pflegebranche schief läuft. Die Einrichtungsleiterin und der Altera-Geschäftsführer in Frankenthal kennen das Geschäft seit mehr als drei Jahrzehnten. „Doch was aktuell politisch passiert, beziehungsweise nicht passiert, haben wir so noch nie erlebt: Es frustriert und macht fassungslos“, heißt es in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt. Pflegeeinrichtungen würden sich von der Politik und den Aufsichtsbehörden zunehmend alleine gelassen fühlen.

„Wir wollen weiterhin ein verlässlicher Partner für unsere Mitarbeiter und unsere Pflegebedürftigen sein, das geht aber nur, wenn man uns lässt und uns nicht ständig reguliert“, betonen Pompe und Loreth. Ihre Befürchtung: Auch ihr Haus, das zwischen 115 und 124 Bewohner versorgt, könnte ohne eigenes Verschulden wirtschaftlich vor dem Aus stehen, weil die Kosten immens steigen und die Einnahmen wegbrechen – „trotz hoher Nachfrage und sehr gutem Image der Einrichtung“. Weil Fachkräfte fehlen, könnten nicht so viele Pflegebedürftige aufgenommen werden, wie es Plätze gebe.

Arbeitgeber werden erpressbar

Grund dafür ist laut Pompe eine Quote, die vorgibt, dass mindestens die Hälfte der Mitarbeitenden in einer stationären Einrichtung ausgebildete Pflegefachpersonen sein müssen. Angesichts des enormen Fachkräftemangels sei diese Quote nicht mehr zeitgemäß und müsse dringend um zehn bis 20 Prozentpunkte gesenkt werden. Die Dienstleistungs- und Pflegequalität bemesse sich nicht allein an einer solchen Zahl, die ohnehin nicht zu erreichen sei, finden die Altera-Verantwortlichen. Das vorhandene Personal stehe unter Dauerdruck. Die Folge: eine hohe Fluktuation. Umgekehrt würden Arbeitgeber angesichts der Notlage zunehmend erpressbar. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben müsse man Kräfte über externe Agenturen zu extrem hohen Kosten anheuern. „Leiharbeiter in der Pflegebranche sollten verboten werden – dann wären auch wieder mehr Fachkräfte auf dem Markt“, sagen Loreth und Pompe.

Trotz hoher Nachfrage massiv unter Druck: Die Verantwortlichen im Altera Senioren-Domizil in Frankenthal fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Archivfoto: BOLTE

Ein weiteres Problem: Zahlungen der Kostenträger und Sozialbehörden kommen mittlerweile oft deutlich verzögert oder überhaupt nicht, berichtet die Frankenthaler Heimleitung. Sie fordert für solche Fälle eine klare Regelung zu Verzugszinsen. „Es muss Konsequenzen geben, wenn Zahlungsfristen nicht eingehalten werden.“ Die durchschnittliche Rente der Bewohner im Altera-Pflege-Domizil liege derzeit zwischen 1000 und 1400 Euro im Monat. Das Haus sei damit stark von der Sozialbehörde abhängig. Aussagen von politischen Verantwortlichen, Pflegeeinrichtungen sollten bei mangelnder Zahlungsmoral die Heimverträge mit den Sozialhilfeempfängern kündigen, um Druck auf die Sozialämter auszuüben, halten Loreth und Pompe für fahrlässig und realitätsfern. „Wenn das die Lösung ist, haben wir in Zukunft eine deutlich niedrigere Auslastung und können gleich zuschließen.“

Mangelnde Wertschätzung

Ihr Haus in Frankenthal sei kein Einzelfall. In seinem Schreiben verweist das Altera-Führungsduo auf bundesweite Zahlen: Über 800 Pflegeeinrichtungen mussten demnach 2023 Insolvenz anmelden und schließen – mehr als zwei Einrichtungen täglich. Die Gründe seien meist Fachkräftemangel, extrem gestiegene Kosten und behördliche Auflagen. Pompe und Loreth sprechen von einer Mischung aus politischen Fehlentscheidungen, den Folgen des demografischen Wandels und mangelnder Wertschätzung der geleisteten Arbeit in stationären Pflegeeinrichtungen. „Politik und zuständige Gremien müssen auf Landes- und Bundesebene schnell reagieren und agieren, denn wenn wir kippen, kippt auch die Versorgung in den Pflegeunternehmen“, ist ihr Appell.