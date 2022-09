Trockenheit, Schädlingsbefall und im April die abgestürzten Baumkronen nach Schneefall: Dem Gemeindewald des Forstzweckverbands Jerusalemsberg-Leiningerwald geht es wirklich nicht gut. Die Ortsgemeinde besitzt in dem Wald 195 Hektar, deshalb ruft sie ihre Bürger wieder zur Baumpflanzaktion auf. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald habe 2000 Bäumchen gespendet, die in die Erde müssen, berichtet Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU).

Gemeinsam mit der Revierförsterin und dem Jagdpächter sowie Einwohnern von Gerolsheim, das ebenfalls zum Forstzweckverband gehört, soll das Vorhaben am Samstag, 8. Oktober, umgesetzt werden. Knoll hofft, dass viele Lambsheimer mitmachen, vor allem Kinder. Treffpunkt ist um 9 Uhr das Rathaus. Von dort geht’s mit Bürgerbus und Privatfahrzeugen in das Gebiet zwischen Frankenstein und Grünstadt. Anmelden kann man sich dafür per E-Mail an m.guenther@lambsheim.de.