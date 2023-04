Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es bedurfte dreier Anläufe, um das seit gut einem Jahr in der protestantischen Kirchengemeinde Eppstein und Flomersheim tätige Pfarrerehepaar Daniela und Manuel Hegel in ihr neues Amt einzuführen. Die beiden ersten Termine mussten wegen Krankheit abgesagt werden.

Am Sonntag war es endlich soweit: Beim Festgottesdienst in der gut gefüllten Stephanuskirche in Flomersheim sprach Dekan Mathias Gaschott von einem nicht alltäglichen Ereignis, das würdig