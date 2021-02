Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 2.10 und 2.20 Uhr in der Hauptstraße in Mörsch zwei heruntergelassene Rollläden demoliert und so einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro verursacht. Laut Polizei gibt es von einem Zeugen den Hinweis auf ein Pärchen, das sich auf der Straße lautstark gestritten haben soll. Die Beamten suchen in diesem Zusammenhang den Fahrer eines dunklen Autos, dem das Paar aufgefallen sein müsste. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.