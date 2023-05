Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal wollen sich in der neuen Saison als heimstarkes Team präsentieren und damit unterstreichen, dass sie keine Fahrstuhlmannschaft mehr sind. Vor zwei Wochen beim 25:22-Sieg gegen den TuS 05 Daun hat das bereits gut geklappt. Am Sonntag (17 Uhr) wollen die „Gekkos“ in der Dirmsteiner Sporthalle gegen Aufsteiger TV Nieder-Olm zwei Punkte nachlegen.

Mit einem Sieg würden die Eckbachtaler nach vier Spielen über ein ausgeglichenes Punktekonkto verfügen. Die Gäste aus der Nähe von Mainz reisen mit der Bürde von zwei Niederlagen