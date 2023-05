Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 200 Kilometer sind es von Dirmstein nach Daun. Für Oberligist TuS Daun hat sich die Fahrt in die Vorderpfalz am Sonntag nicht gelohnt. 25:22 (10:10) gewann die HSG Eckbachtal dank einer starken kämpferischen Leistung in der zweiten Halbzeit ihr erstes Heimspiel. Es war eine Partie, von der es gleich mehrere Geschichten zu erzählen gibt.

Der Jubel war groß bei den „Gekkos“. Nach dem Abpfiff hüpften die Spieler ausgelassen um den Mittelkreis herum. Sie hatten nach einem etwas schwerfälligen Start den TuS Daun