Es wurde mal wieder Zeit. Nach drei Niederlagen in Folge hat Handball-Oberligist die HSG Eckbachtal am Sonntag wieder einen Sieg eingefahren. Im Heimspiel überzeugte die Mannschaft von Coach Thorsten Koch mit einem 29:19 (11:10)-Erfolg gegen die SG Saulheim. Ein „Gekko“ zeigte dabei Nehmerqualitäten und blühte in der zweiten Halbzeit richtig auf.

Ausgelassen feierten die Handballer der HSG Eckbachtal ihren Triumph über den direkten Konkurrenten SG Saulheim. „Das war ein ganz wichtiger Sieg. Hätten wir verloren, sähe