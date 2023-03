Wer schon immer ein Teil der Wormser Nibelungen-Festspiele sein Eigen nennen wollte, der hat nun Gelegenheit dazu. Die Modedesignerin Michèle Gaa hat aus ausgedienten Kostümen und Werbematerialien der vergangenen Inszenierungen trendige Taschen und Rucksäcke entworfen, die Fans der Spiele käuflich erwerben können.

Aus Alt mach Neu: Schon vor einigen Jahren sei seitens der Veranstalter die Idee entstanden, Festspielmaterialien, die nicht mehr verwendet werden, zu recyceln, um daraus etwas Neues zu kreieren und so nachhaltige Produkte anzubieten. Modedesignerin Michèle Gaa, die während des Sommers in der Kostümabteilung der Festspiele arbeitet, hat aus den ausgedienten Requisiten in Handarbeit Taschen und Rucksäcke in unterschiedlichen Größen gefertigt. Im Sortiment finden sich laut Ankündigung Schultertaschen, gestaltet mit einem Motivausschnitt des letztjährigen Festspielplakats sowie Sporttaschen, bei denen schwarze Spitzen vernäht wurden, die von ehemaligen Inszenierungskostümen stammen. „Sie sind Unikate mit einer spannenden Geschichte rund um das Theaterfestival“, sagt die Künstlerische und Technische Betriebsdirektorin Petra Simon.

Info

Bis zum 27. März können die Unikate immer montags von 17 bis 19 Uhr bei der Wormser Nibelungenfestspiele gGmbH, Von-Steuben-Str. 5, erworben werden. Die Preise variieren von 29 bis 54 Euro. Weitere Infos unter Telefon 06241 2000 400.