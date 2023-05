Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Welche finanziellen Folgen die Absage der Nibelungen-Festspiele in Worms haben, ist offen. Auf Nachfrage heißt es, man arbeite an einer Aufstellung der Kosten. Am 22. April hatte der Stadtrat beschlossen, die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abzusagen. Das geplante Stück soll 2022 uraufgeführt werden.

Der Gesellschafter-Ausschuss der Nibelungen-Festspiele und der Rat der Stadt Worms waren mit ihrem Beschluss Mitte April der Empfehlung des Intendanten Nico Hofmann, der Geschäftsführung