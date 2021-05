Daniel Kühner wollte es noch einmal wissen. Nach fünf Jahren Pause entschied sich der Christdemokrat für eine neuerliche Kandidatur bei der Kommunalwahl 2019 und schaffte aufgrund seines sicheren Listenplatzes ein Comeback in den Stadtrat.

Ganz weg vom Fenster war der 45-Jährige eigentlich nie. Obwohl er 2014 nach drei Wahlperioden kein Ratsmandat mehr anstrebte, mischte er als bürgerschaftliches Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss weiterhin kräftig mit. „Ich kann einfach den Mund nicht halten“, bekannte Kühner im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Diese Eigenschaft gab letztlich auch mit den Ausschlag, dass er dem Drängen seiner Parteifreude nachgab und sich erneut in die Pflicht nehmen ließ.

Wichtiger Sozialetat

Seine kommunalpolitischen Schwerpunkte haben sich freilich zwischenzeitlich verschoben. „Ich wollte etwas anderes machen, was auch meinem beruflichen Werdegang entspricht“, erklärte der CDU-Mann, der beim Amtsgericht Ludwigshafen ein Dezernat für Familiensachen betreut und auch als aufsichtsführender Richter fungiert. In der laufenden Wahlperiode gehört Daniel Kühner sowohl dem Ausschuss für Familie und Soziales als auch dem Jugendhilfeausschuss an.

Gerade weil im Sozialetat der Stadt das meiste Geld ausgegeben werde, sei es umso wichtiger, auf diesem Gebiet sachorientiert zu arbeiten. Das sei mit dem neuen Dezernenten gewährleistet, ist sich Kühner sicher. „Durch das Bundesteilhabegesetz ist ein Paradigmenwechsel eingetreten.“ Von der politischen Zielrichtung her sei das Gesetz zwar gut gemeint, auf der operativen Ebene freilich stecke der Teufel im Detail. Ein weiteres Augenmerk will Kühner auf die Digitalisierung richten und nennt als konkretes Beispiel die Online-Anmeldung in den Kindertagesstätten. Hier müsse eine übergreifende Lösung gefunden werden, die auch die freien Träger einbinde.

Früh in der Politik aktiv

Im Jahre 1974 in Ludwigshafen geboren und in Frankenthal aufgewachsen, nahm Daniel Kühner nach dem Abitur das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Mannheim auf. Seine juristische Karriere startete er nach den beiden Examina als Staatsanwalt in Frankenthal. Bereits nach zwei Jahren wechselte er in den Richterberuf und ist seither mit Familienangelegenheiten betraut.

Schon sehr früh wurde sein Interesse für die Politik geweckt. Er war Vorsitzender der Schüler-Union und führte später die Junge Union. Mit knapp 25 Jahren zog er 1999 als einer der „jungen Wilden“ erstmals für die CDU in den Stadtrat ein. Aktuell ist er im Kreisverband stellvertretender Vorsitzender. In gleicher Funktion engagiert er sich auch in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT).

Und wie verbringt der Jurist seine Freizeit? Kühner ist begeisterter Skifahrer und findet ausgedehnte Wanderungen im Pfälzerwald „enorm entspannend“. Das Lesen – früher eine große Leidenschaft – beschränkt sich heute weitgehend auf Akten und juristische Literatur. Neuerdings hat er die Hörbücher für sich entdeckt.

