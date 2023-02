Als Kontrollstelle hat die Grünstadter Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag den Parkplatz vor ihrem Inspektionsgebäude genutzt. Die Beamten berichten: Sie haben 27 Fahrzeuge überprüft und dabei vier Fahrer erwischt, die nicht angeschnallt waren. Außerdem hatte eine Person ihren Führerschein vergessen. Ein Wagen wurde wegen eines illegalen Fahrwerk-Umbaus aus dem Verkehr gezogen, bei mehreren Autos war die Beleuchtung nicht in Ordnung. Die Betroffenen müssen ein Verwarngeld zahlen und die Mängel beseitigen. Bei einer 24-Jährigen aus Frankenthal bemerkten die Kontrolleure Anzeichen für Drogen-Einfluss. Ein Schnelltest schlug für THC an. Nun drohen ihr 500 Euro Bußgeld, zwei Flensburg-Punkte sowie ein Monat Fahrverbot. Ihren Führerschein haben ihr die Polizisten gleich abgenommen.