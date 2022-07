Gleich zwei Anzeigen hat ein 42-jähriger Frankenthal am Samstag kassiert. Erst war der Mann am Samstagmorgen gegen 7.10 Uhr beim Rückwärtseinparken in der Vierlingstraße gegen das geparkte Fahrzeug eines 40-jährigen Anwohners gefahren und hatte Unfallflucht begangen. Schaden: etwa 2000 Euro. Dank eines Zeugens wurde der Mann ermittelt und auf die Polizeidienststelle bestellt. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,9 Promille. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Gegen den Frankenthaler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung und des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Weil der 42-Jährige außerdem laut Bericht nach eigenen Angaben nach dem Vorfall erneut von der Arbeitsstelle zur Polizeidienststelle gefahren war, wurde eine weitere Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstellt.