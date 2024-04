Wegen eines Fehlers beim Linksabbiegen hat ein junger Autofahrer am Samstag in Dirmstein einen Zusammenstoß verursacht. Die 60 Jahre alte Unfallgegnerin hat sich laut Polizei aber auch etwas zuschulden kommen lassen. Der 19-jährige Fahrer eines Opels wollte dem Polizeibericht zufolge um 11.35 Uhr auf der Heuchelheimer Straße nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW und damit das Vorfahrtsrecht einer 60-jährigen Fahrerin. Beide Wagen kollidierten, und der 50-jährige Beifahrer der Frau wurde leicht verletzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 4000 Euro.

Drogen in der Handtasche

Bei der Unfallaufnahme fanden sie Anzeichen dafür, dass die 60-Jährige Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief vor Ort positiv auf Amphetamine. Weil die Polizisten zudem feststellten, dass das Auto nicht mehr versichert war, wurde das Kennzeichen noch vor Ort entstempelt. Die Frau musste zur Entnahme einer gerichtlich verwertbaren Blutprobe mit zur Polizeiinspektion Grünstadt kommen. Man habe eine geringe Menge an Amphetaminen in der Handtasche der Frau gefunden, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Gegen die Autofahrerin wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.