Viele Musikschüler in Frankenthal werden wohl in den kommenden Tagen noch über das Internet mit ihren Lehrern üben. Nur das Musikhaus am Strandbad startet am Montag mit dem Unterricht vor Ort. Die städtische Musikschule und die Music Academy warten auf genauere Richtlinien von Stadt und Land.

Mit seiner Entscheidung, ab Montag wieder Schüler zum Einzelunterricht in seiner privaten Musikschule zu empfangen, bezieht sich Inhaber Christian Schatka auf eine Aussage des Kultusministeriums