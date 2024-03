Lucas Spiegel, Kreisvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Frankenthal und Geschäftsführer der Firma Metallbau Spiegel, begrüßt das Votum des EU-Ministerrats gegen ein europaweites Lieferkettengesetz. „Mit dem Gesetz wurde ein Bürokratiemonster gestoppt. Die Richtlinie wäre für viele Unternehmen zur Existenzbedrohung geworden“, wird Spiegel in einer Pressemeldung zitiert. Auch kleine Betriebe wären davon betroffen gewesen. Lieferketten im Detail zu prüfen, sei in vielen Fällen kaum leistbar und erfordere einen enormen bürokratischen Aufwand. Nun sei es an der Ampel, auch das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz auszusetzen.