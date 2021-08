Der Mittelaltermarkt Spectaculum, der vom 17. bis 19. September im Wormser Wäldchen ausgerichtet werden sollte, wurde endgültig abgesagt. Im Frühjahr war die Veranstaltung Corona-bedingt vom Mai in den September verschoben worden. Doch nach Gesprächen mit Helfern, Händlern und Lagergruppen sind Oberbürgermeister Adolf Kessel, die Beigeordnete Petra Graen (beide CDU) sowie die Verantwortlichen der städtischen Kultur und Veranstaltungsgesellschaft zur Entscheidung gekommen, das Spectaculum in diesem Jahr ausfallen zu lassen, teilt die Stadt mit. Angesichts der aktuell wieder steigenden Inzidenzwerte wären die Auflagen und Anstrengungen vor allem für die vielen ehrenamtlich Mitwirkenden zu hoch gewesen, heißt es in der Pressemeldung weiter. Das nächste Wormser Spectaculum ist vom 27. bis 29. Mai 2022 geplant.