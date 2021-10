Zu einem für alle offenen Treffpunkt zum Verweilen oder Austausch unter dem Motto „Miteinander“ lädt die Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde ins Foyer des Dathenushauses ein. Start ist am Sonntag, 17. Oktober, 10 Uhr, mit einem Gottesdienst in der Zwölf-Apostel-Kirche mit anschließendem Empfang. Von montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr, ist das Foyer dann ab 18. Oktober geöffnet. Am Dienstag, 19. Oktober, 10 Uhr, lädt die ambulante Hospizhilfe im Marktcafé dazu ein, über die Situation von schwerkranken Menschen und ihrer Angehörigen zu sprechen. Tipps für Patientenverfügungen und die Vorsorge-Vollmachten sollen gegeben werden. In der Herzensprechstunde am Mittwoch, 20. Oktober, 14.30 Uhr, soll über Themen, die das Herz berühren, gesprochen werden. Das Erzählcafé findet am Donnerstag, 21. Oktober, 14.30 Uhr, statt. Aufgerufen wird dazu, eigene Ideen einzubringen. Information im Internet: www.miteinander-im-dathenushaus.de. Kontakt: Gemeindediakon Joachim Sinz, Telefon 06243 909900.