Der Geheimfavorit stand am Ende ganz oben: Michael Krummeich (TEV RW Fellbach) hat die Mörsch Open gewonnen. Er profitierte am Ende davon, dass sein Gegner Julian Ketteler (TC SW Neckarau) kräftemäßig am Ende war. Der eigentliche Favorit Ketteler holte sich mit seinem Partner und Klubkameraden Matthias Pignol immerhin den Titel im Doppel.

Da hatte Steffen Schaudt aber mal den richtigen Riecher. Julian Ketteler und Matthias Pignol vom TC SW Neckarau aus Mannheim hatte der Organisator der Mörsch Open ganz oben auf der Liste, als