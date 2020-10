„Drogentypische Ausfallerscheinungen“ hat eine Funkstreifenwagenbesatzung in der Nacht von Sonntag auf Montag beim 23-jährigen Fahrer eines Mercedes A140 festgestellt. Die Beamten hatten den Mann nach Angaben der Polizeiinspektion Frankenthal gegen 1 Uhr in der Mörscher Straße gestoppt, weil an seinem Auto das Bremslicht defekt war. Ein „Drogenvortest mittels Urin“ beim Fahrer förderte Spuren von Amphetamin und Cannabisabbauprodukten zutage. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.