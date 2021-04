Während noch unklar ist, ob das Team DLV-Schütz Motorsport aus Bobenheim-Roxheim in diesem Jahr im ADAC GT Masters starten wird, hat die Saison für Stammfahrer Marvin Dienst bereits begonnen. In Monza absolvierte er im Mercedes AMG GT3 Evo des Quiddelbacher Teams Toksport WRT am Sonntag das Drei-Stunden-Rennen von Monza (Italien). Mit dem Ergebnis ist der 24-Jährige nicht ganz zufrieden.

Für Marvin Dienst ist es die erste Saison in der renommierten GT World Challenge Europe. Das Championat, das bis 2019 – nach dem Schweizer Uhrenhersteller und ehemaligen Hauptsponsor – unter dem Namen Blancpain-GT-Series lief, ist auch in diesem Jahr wieder in einen Sprint- und einen Endurance (Langstrecken)-Cup unterteilt. In beiden Wettbewerben setzt Diensts Team Toksport WRT, das in der Nähe des Nürburgrings beheimatet ist, Autos von Mercedes ein. Dienst tritt im Endurance-Cup an und teilt sich dort das Cockpit mit dem Franzosen Paul Petit (27) und dem Kolumbianer Oscar Tunjo (25). „Die Serie ist mit internationalen Teams und erfolgreichen Fahrern hochklassig besetzt“, freut sich Dienst über die neue Herausforderung auf europäischer Bühne.

Kontakt zum Team über Mercedes-AMG

Der Kontakt zum Team Toksport WRT, das auch im ADAC GT Masters und sogar in der Rallye-Weltmeisterschaft antritt, sei über Mercedes-AMG zustande gekommen, berichtet der Lampertheimer. In dem etwa 550 PS starken Rennwagen benötigte er keine Eingewöhnungszeit. Zwar absolvierte Dienst die vergangene Saison im GT Masters, in der er auf dem Sachsenring seinen ersten Laufsieg feierte, die Rennen mit dem älteren Mercedes-Modell. Im Kundensport-Programm der Schütz-Truppe bewegte er jedoch auch regelmäßig die jüngste Evolutionsstufe des AMG GT3. „Der Unterschied zwischen beiden Fahrzeugen ist nicht so groß“, erklärt Dienst. „Die Änderungen beim Facelift-Modell haben keine besonderen Auswirkungen auf das Fahrverhalten.“

Etwas mehr Eingewöhnungszeit hätten die Abläufe mit seinen neuen Kollegen erfordert. „Jedes Team arbeitet anders. Da dauert es etwas, bis sich alle aufeinander eingestellt haben.“ Doch schon beim offiziellen Testwochenende Ende März auf der Rennstrecke Paul Ricard im südfranzösischen Le Castellet hat er gemerkt: „Das passt.“ Auch mit seinen beiden Fahrerkollegen, die er zuvor persönlich nicht kannte, habe er sich gleich gut verstanden.

Dienst von Team und Auto überzeugt

Was Dienst, der 2017 mit dem Porsche-Team Dempsey-Proton-Racing Vizemeister in der Langstrecken-WM (GTE-AM-Klasse) wurde, beeindruckt hat: „Das Team ist superprofessionell aufgestellt, alle sind sehr fokussiert.“ 2020 holte Toksport WRT in der GT World Challenge Europe den zweiten Platz in der Meisterschaft. Nun soll es ruhig noch etwas mehr werden. „Das Potenzial dazu ist auf jeden Fall da“, ist Dienst von den Fähigkeiten der Truppe und dem Auto überzeugt.

Zum Auftakt Platz 20

Der Auftakt erwies sich auf dem Weg dahin jedoch gleich mal als sehr hohe Hürde. Der Toksport-Mercedes wurde auf der 20. Position abgewunken. In der letzten von drei Rennstunden saß Dienst als erfahrenster und schnellster Pilot des Trios am Steuer. Mit dem 13. Startplatz sei er bei der Premiere noch zufrieden gewesen. Und zunächst sei es auch richtig gut gelaufen, berichtet der 24-Jährige.

Startfahrer Oscar Tunjo sei zwischenzeitlich bis auf die fünfte Position vorgefahren. Eine Durchfahrtsstrafe nach einem von den Rennkommissaren beanstandeten Überholmanöver des Kolumbianers habe das Team in dem 42 Autos umfassenden Feld jedoch zurückgeworfen. „Das ist etwas blöd gelaufen“, sagt Marvin Dienst. „Später hatten wir dann noch ein paar Probleme im Regen.“

Cairoli, Bachler, Engelhart gewinnen

Das Rennen gewannen Matteo Cairoli, Klaus Bachler und Christian Engelhart im Porsche 911 GT3 R von Dinamic Motorsport. Dass mit Raffaele Marciello, Daniel Juncadella und Jules Gounon der Mercedes des Teams Akka ASP auf Platz zwei fuhr, beweist für Dienst, „dass für uns mehr drin gewesen wäre“, obwohl der Hochgeschwindigkeitskurs in Monza nicht gerade als Mercedes-Strecke gelte.

„Mit dem Ergebnis können wir deshalb nicht zufrieden sein.“ Der Austausch mit seinen Kollegen in den Trainings und Qualifyings sowie das Zusammenspiel bei den Boxenstopps und Fahrerwechseln hätten aber auf Anhieb gut funktioniert. Marvin Dienst ist deshalb zuversichtlich, „dass wir beim nächsten Rennen eine Schippe drauflegen können“.

Vorfreude auf Spa-Francorchamps

Und da wartet am 30. Mai mit den 1000 Kilometern von Paul Ricard gleich ein erster Höhepunkt auf den Lampertheimer. Zur Saisonmitte folgen am 31. Juli und 1. August die 24 Stunden von Spa-Francorchamps. Auf die Ardennenachterbahn in Belgien freut er sich ganz besonders. „Nach Le Mans, dem Nürburgring und Dubai wird das für mich die vierte hochkarätige Tag-und-Nacht-Veranstaltung sein, an der ich teilnehme“, erzählt Marvin Dienst. In der zweiten Jahreshälfte stehen für ihn dann das Heimspiel auf dem Nürburgring (5. September) und das Finale in Barcelona (10. Oktober) an.

Ob er in diesem Jahr zusammen mit seinem Heimteam Schütz im ADAC GT Masters starten könne, sei ungewiss. „Aktuell sieht es leider so aus, dass das Auto zu Hause stehen bleiben muss.“ Für die Bobenheim-Roxheimer werde er aber im Porsche Sports Cup und weiteren Kundensport-Serien fahren.