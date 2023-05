Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einmal Gold, einmal Bronze – das ist die Bilanz der Frankenthaler Nachwuchs-Leichtathleten bei den Pfalzmeisterschaften im Blockwettkampf in Eisenberg. Sowohl die TG als auch der LAC hatten Grund zum Jubeln. Der LAC freute sich aber auch über eine tolle Leistung in einem anderen Stadion.

Als der Startschuss zum 80-Meter-Hürdenlauf erfolgte und Jennifer Just vom LAC Frankenthal die ersten Hindernisse übersprang, war Wolfgang Ziegler an der Seite voll in seinem Element. „Ja