Der Malteser-Hilfsdienst erweitert ab Montag die Öffnungszeiten seines Schnelltestzentrums in der Villa Malta (August-Bebel-Straße 8). Damit wird dort ab sofort montags und dienstags jeweils von 9 bis 12 und 16 bis 19 Uhr sowie freitags, 16 bis 19 Uhr, getestet. Nach Angaben des Stadtbeauftragten Michael Baumann besteht ab 31. Mai die Möglichkeit, neben den Antigen-Schnelltests einen PCR-Test zu absolvieren. Die Voraussetzung dafür: eine Anordnung des Gesundheitsamts oder ein positives Ergebnis beim Schnelltest. Eine Neuerung gibt es auch bei der DLRG-Ortsgruppe Frankenthal, die mit ihrem Team montags und mittwochs, 16 bis 19 Uhr, sowie samstags, 10 bis 16 Uhr, auf dem Festplatz (Benderstraße) testet. Die für den Schnelltest notwendige Einverständniserklärung kann auf der Internetseite testzentrum-frankenthal.de online ausgefüllt und dann ausgedruckt mitgebracht werden. Dadurch werde der Anmeldeprozess vor Ort beschleunigt. Eine Möglichkeit, sich auch am Feiertag Fronleichnam, 3. Juni , auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen, gibt es von 10 bis 18 Uhr auf dem Festplatz. Dort sind an diesem Tag Mitarbeiter der Johanniter Unfall Hilfe aktiv.