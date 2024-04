Sieben Fahrzeuge haben Unbekannte nach Angaben der Polizei Frankenthal am frühen Sonntagmorgen in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Mahlastraße demoliert. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Anwohner hätten gegen 5.15 Uhr laute Geräusche aus dem Bereich von Hausnummer 93b gehört. Zeugen haben der Pressemitteilung zufolge zwei Verdächtige beobachtet, die zum genannten Zeitpunkt über die Zufahrt in die Tiefgarage gegangen seien. Sie sollen beide etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Die Gesuchten hätten helle Kleidung getragen und sich auf Russisch und Deutsch unterhalten. Die Ermittler bitten um Hinweise zu Beobachtungen im Bereich Mahla- und Mathias-Grünewald-Straße. Kontakt: Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.