Wegen der winterlichen Straßenverhältnisse kommt es im Landkreis Bad Dürkheim zu Tourenumstellungen bei der Abfallsammlung. Laut Informationen der Kreisverwaltung fällt die Abfallsammlung am Donnerstag, 18. Januar, komplett aus. Davon betroffen sind unter anderem die Orte Dirmstein und Gerolsheim, wo die Sammlung von Biomüll und Papier auf dem Plan stand. Diese Touren werden am Freitag, 19. Januar, nachgefahren. Die Sammeltouren vom Freitag werden am Samstag, 20. Januar, nachgeholt, so die Verwaltung. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch an diesen beiden Tagen Nebenstraßen nicht angefahren werden. Dann sollen die betroffenen Haushalte die Mehrmengen bei der nächsten Sammlung neben den Abfallbehältern bereitstellen.