Acht Lastwagen und Sattelzüge hat die Polizei nach eigenen Angaben am Mittwoch in Frankenthal unter die Lupe genommen und zum Teil erhebliche technische Mängel und nicht ausreichend gesicherte Ladung festgestellt. Unter anderem stoppten die Beamten zwischen 9 und 13.30 Uhr einen 40-Tonner mit defektem Reifen und einen Lkw, in dem zwei sogenannte Stahlcoils nicht regelkonform verladen waren. Insgesamt haben die Polizisten, darunter auch Spezialisten der Zentralen Verkehrsdienste des Präsidiums Rheinpfalz, zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unzureichender Ladungssicherung und zwei weitere wegen abgefahrener und beschädigter Reifen. Es sei ein Verstoß wegen Überschreitung der Lenkzeiten aufgefallen. Zwei Anzeigen gab es, weil an den Anhängern die Hauptuntersuchung versäumt wurde. Einen Mängelbericht erstellten die Beamten, weil die Hebebühne eines Fahrzeugs defekt war.