Das vergangene Jahr war für Landesligist Eintracht Lambsheim sehr erfolgreich. Das Team von Trainer Sven Schumacher steht ungeschlagen an der Tabellenspitze. Am Samstag (18 Uhr) startet das Team ins Restprogramm mit einem Heimspiel gegen die DJK Nieder-Olm II. Damit auch da ein Sieg herausspringt, arbeitet ein Akteur hart – auch an freien Tagen.

Während die Eintracht-Damen am vergangenen Wochenende bei ihrer 46:56-Niederlage in Heidesheim ins Spielgeschehen eingriffen, starten die Herren am Samstag in der Sporthalle der Karl-Wendel-Schule in