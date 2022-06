Einkaufsbummel, Kultur und Unterhaltung verbinden: Das ist Ziel der Kunst- und Einkaufsnacht. Geschäfte in der Frankenthaler Innenstadt sollen an diesem Abend bis mindestens 22 Uhr geöffnet sein.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr. Neben einer Reihe von Geschäften beteiligen sich auch zahlreiche Frankenthaler Institutionen und Künstler sowie städtische Einrichtungen nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause an dem Programm. Veranstalter sind der Frankenthaler City- und Stadtmarketingverein sowie der Bereich Kultur und Sport der Stadt. In der städtischen Musikschule gibt es die traditionelle Klaviernacht, die Stadtbücherei wagt sich mit einer „Silent Disco“, bei der Besucher per Kopfhörer Musik hören und tanzen können, auf Neuland. Einzelhändler bieten Künstlern aus der Stadt und der Region Flächen zur Präsentation. Häufig können Zuschauer dabei direkt auch beim Entstehen neuer Arbeiten zuschauen. Im Kunsthaus kann man Free-Painting erleben, außerdem ist dort Live-Zeichnen mit dem RHEINPFALZ-Cartoonisten Steffen Boiselle geplant.

Auch in diesem Jahr präsentieren sich Winzer aus der Region an dem Abend. Archivfoto: BOLTE

Musikalische Programmpunkte soll es verteilt über die Innenstadt geben. Eine kurzfristige Änderung: Statt des Frankenthaler Männerchors treten von 19 bis 21.30 Uhr Rokko Rubin und seine Schlagerjuwelen in der Erkenbertruine auf.

Die Frankenthaler Autohändler wollen sich auf dem Rathausplatz präsentieren. Oldtimer der Oldie-Freunde Pfalz können in diesem Jahr wieder in der Bahnhofstraße bestaunt werden. Das Autohaus Bürkle stellt in der Speyerer Straße und am Speyerer Tor aus.

Historische Postkarten-Grüße im Großformat zeigt das Kaufhaus Birkenmeier. Foto: Birkenmeier/gratis

Historische Postkarten-Grüße aus Frankenthal im Großformat zeigt das Kaufhaus Birkenmeier in Zusammenarbeit mit Historiker und Sammler Dieter König, der dank seines Fundus auch regelmäßig in der RHEINPFALZ Lokalgeschichte lebendig werden lässt. Seine Ballonkunst zeigt Volker Rudolph aus Beindersheim in der Innenstadt. Auch er ist Besuchern der Vorjahre bereits bekannt und hat 2019 beispielsweise mit einem riesigen Bär aus 350 Luftballons ein beliebtes Fotomotiv geboten. Weingüter aus der Region bieten in der Innenstadt an Ständen ihre Produkte zur Verkostung an.

Hingucker: Ballonkünstler Volker Rudolph will wieder besondere Figuren zeigen, wie hier den Bär 2019. Archivfoto: BOLTE

Die Kunst- und Einkaufsnacht ist in diesem Jahr Teil der Jubiläumswoche zur 1250-Jahr-Feier. Eine Übersicht über alle Ausstellungen, musikalischen Darbietungen und Vorführungen des Abends bietet ein Programmheft, das in Frankenthaler Geschäften sowie in öffentlichen Einrichtungen ausliegt. Digital ist es auf den Internetseiten der Stadt Frankenthal unter ww.frankenthal.de sowie des Frankenthaler City- und Stadtmarketingvereins unter www.citymarketing-ft.de abrufbar. Dort gibt es auch Hinweise zu Parkmöglichkeiten und Abstellplätzen für Fahrräder am Rande der Fußgängerzone. Der Wochenmarkt endet am Freitag wegen der Kunst- und Einkaufsnacht um 13 Uhr.