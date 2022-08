Das Loch in der angeblich nachrichtenarmen Zeit im Sommer wird in den Medien, so heißt es, gern mit Kuriositäten aus dem Tierreich gestopft. Killer-Wels Kuno war so ein Fall oder Problembär Bruno, Alligator Sammy oder Känguru Skippy. Ob das Krokodil auf diesem Foto wohl auch das Zeug zum Sommerlochtier hat und einen Namen bekommt? Wohl eher nicht, denn vermutlich ist es längst zu Staub, äh Sand zerfallen. Es ist nämlich ein paar Tage her, dass Jacqueline und Frank Orth am Bobenheim-Roxheimer Silbersee diese Aufnahme gemacht und an die RHEINPFALZ geschickt haben.

Die beiden betreiben in Ludwigshafen unter dem Namen Leuchtfeuerhof ein Reitzentrum mit Pferdepension und waren mit ihren zwei Hunden in der Altrheinlandschaft spazieren, als sie an einem nicht so belebten Abschnitt des Silbersees dieses wohlgeformte Reptil entdeckten. „Wer es erschuf, ist uns nicht bekannt“, schreibt Frank Orth.