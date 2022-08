Das Impfzentrum in der neuen Kreissporthalle in Schifferstadt wird zum Ende dieser Woche geschlossen. Nach den Sommerferien soll die Halle wieder Vereinen und Schulen zum Sport zur Verfügung stehen.

Wie die Kreisverwaltung mitteilt, wird am Freitag, 12. August, noch bis 14 Uhr in der Kreissporthalle im Neustückweg in Schifferstadt die Corona-Schutzimpfung verabreicht. Anschließend erfolgt der Rückbau, der nach Angaben der Kreisverwaltung voraussichtlich bis zum neuen Schuljahresbeginn abgeschlossen sein wird. Dann könne die Sporthalle wieder für ihre ursprüngliche Funktion – als Halle für den Schul- und Vereinssport – freigegeben werden.

Impfen dann in der Bahnhofstraße

Gleichzeitig zum Rückbau läuft der Aufbau der neuen Impfstelle in der Bahnhofstraße in Schifferstadt in den Räumen der ehemaligen Sparkasse. Der Kreisverwaltung zufolge wird im Moment der Innenbereich den Hygienevorschriften angepasst und entsprechend umgebaut. Die Impfstelle soll im Laufe des Septembers öffnen. Die Kreisverwaltung kündigt an, zu informieren, sobald ein Termin feststeht.

Der Behörde zufolge können zwischenzeitlich Corona-Schutzimpfungen anhand der Regelversorgung in anderen Impfzentren, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten oder bei den Impfbussen des Landes Rheinland-Pfalz vorgenommen werden. Für weitere Informationen verweist die Kreisverwaltung auf die Internetseite des Landes unter www.corona.rlp.de.