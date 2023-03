Mehrere Krankheitsfälle unter den Mitarbeitern sind der Grund, warum das Ostparkbad am Freitag und übers Wochenende kürzer geöffnet sein wird als üblich. Darauf weisen die Stadtwerke hin. Am Freitag schließen Sauna und Bad demnach schon um 14 Uhr. Am Samstag, 18. März, wird das Bad laut Pressemitteilung von 8 bis 15 Uhr, die Sauna von 10 bis 15 Uhr geöffnet sein. Am Sonntag wird Schwitzen und Schwimmen von 11.30 bis 20 Uhr möglich sein. Die Werke als Betreiber des Bads rechnen damit, dass ab Montag, 20. März, wieder die normalen Öffnungszeiten gelten. Weitere Informationen auf der Internetseite www.ostparkbad.de.