Zu der vor einer Woche in der städtischen Kindertagesstätte Weidstraße in Eppstein entdeckten Corona-Infektion eines Kindes sind nach Angaben der Verwaltung drei weitere laborbestätigte Folgefälle dazugekommen. Nach der neuen Fassung der Absonderungsverordnung des Landes galt für die 44 als Kontaktpersonen eingestuften Kinder und Mitarbeiter zunächst ein Betretungsverbot für die Kita. Mit einem negativen PCR-Test konnten davon Betroffene aber der Stadt zufolge wieder in die Einrichtung zurück – ohne Wartezeit. Diese Möglichkeit habe etwa die Hälfte der Kontaktpersonen im Lauf der vergangenen Woche genutzt. Allerdings seien dann Ende der Woche unter den Rückkehrern die drei neuen Infektionen festgestellt worden. Das für Frankenthal zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises habe „nun doch weitere Quarantänen angeordnet“, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Quarantäne sei für zehn Tage ausgesprochen und könne frühestens nach fünf Tagen per negativem PCR-Test enden. Eine Reihentestung soll in der Kita Weidstraße am Mittwoch, 15. September, angeboten werden.