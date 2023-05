Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von der Richtung her nicht ganz falsch, aber in vielen Punkten noch zu vage: So betrachten die Verantwortlichen in der Region die Pläne, wie die Bundesregierung die Finanzierung der Krankenhäuser reformieren möchte. Je nach Größe und Spezialisierung haben die Kliniken unterschiedliche Probleme und Perspektiven.

Die meisten deutschen Klinken schreiben derzeit rote Zahlen. Betten sind oft nicht ausgelastet, gleichzeitig gibt es aber zu wenig Behandlungskapazität für Kinder. Zudem herrscht Personalmangel