Mit 2,93 Millionen Euro fördert das Land Klimaschutzmaßnahmen in der Region. Wie Landtagsabgeordneter Martin Haller (SPD) mitteilt, kann die Stadt Frankenthal mit 2,137 Millionen Euro rechnen, die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim bekommt exakt 498.820 Euro, auf die verbandsfreie Gemeinde Bobenheim-Roxheim entfallen 294.412 Euro. „Das ist ein starkes Zeichen und eine konkrete Unterstützung für wirksamen Klimaschutz auch in unserer Region“, erklärt Haller. Er spricht von einem „starken Schub für mehr Energieeffizienz sowie weniger CO 2 -Exmission und Ressourcenverbrauch“. Die Mittel stammen aus dem kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation des Landes, das insgesamt 250 Millionen Euro umfasst. Haller wirbt dafür, dass die Förderung für die energetische Sanierung von Kindertagesstätten und Schulen, aber auch für Fotovoltaikmodule und Stromspeicher für die kommunalen Verwaltungen und Gebäude eingesetzt wird. „Hierzu gibt es viele gute Ideen in den kommunalen Gremien und Verwaltungen“, sagt Haller.