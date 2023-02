Das erst im November vergangenen Jahres eröffnete Kiosk „Bunte Tüte“ im Roxheimer Deichweg wird um eine Dienstleistung erweitert. Ab sofort fungiert der kleine Laden auch als Partnerfiliale der Deutschen Post, wie Heinz-Jürgen Thomeczek, regionaler Pressesprecher des Unternehmens, am Mittwoch bekanntgegeben hat. „Die Partnerfiliale Bunte Tüte hat Brief-, Paket- und Expressdienstleistungen im Angebot und ist insgesamt 66 Wochenstunden geöffnet“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Die Dienstleistungen können demnach von Montag bis Samstag in der Zeit zwischen 7 und 18 Uhr wahrgenommen werden. In dem Kiosk soll es neben der Aufgabe von Brief- und Paket-Sendungen unter anderem auch möglich sein Briefmarken zu kaufen. Die Kiosk-Inhaberin Vanessa Votta hatte das Geschäft Ende 2022 mit der Idee eröffnet, dort neben typischen Kiosk-Artikeln wie Zeitschriften und Snacks auch regionale Produkte anzubieten – mit der Möglichkeit, sich die Bestellung liefern zu lassen.