Das Gebäude an der Beachbar am Lambsheimer Weiher darf künftig als Imbiss geführt werden. Dem hat der Bauausschuss am Dienstag zugestimmt. Bei einer Überprüfung des bis dato offiziell als Kiosk geführten Betriebs im August waren nach Angaben der Verwaltung bauliche und hygienische Mängel festgestellt worden. Der Eigentümer habe daraufhin den Umbau aus hygienischen Gründen und die Nutzungsänderung für den Betrieb als Imbiss beantragt.

Knoll: Es geht um Umbauten im Inneren

„Es geht dabei vorwiegend um Umbauten im Inneren, damit dort weiter beispielsweise Pommes zubereitet werden dürfen“, erklärte Ortsbürgermeister Herbert Knoll (CDU). Es handle sich dabei um ein Bauvorhaben im Außenbereich, für den es keinen Bebauungsplan gebe. Da dem Vorhaben laut Verwaltung keine öffentlichen Belange entgegenstehen, stimmten die Ausschussmitglieder dem Antrag einstimmig zu.