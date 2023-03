Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Stolze 25 Mal war der PARK TC Ludwigshafen Ausrichter des DTB-offenen Tennisturniers des Tennisverbandes Pfalz. In diesem Jahr endete die Serie, das Turnier wäre nach Frankenthal zum TC Grün-Weiss ausgewichen, wurde in der Zwischenzeit aber abgesagt. In Frankenthal war man von der Absage nicht begeistert. Und 2021 wird das Turnier wahrscheinlich wieder auf der Parkinsel ausgetragen.

Die Terminkollision mit dem Hafenfest hatte der Tennisverein von der Parkinsel als Grund für die Rückgabe des Turniers in diesem Jahr geltend gemacht. Schon im Januar war damit klar, dass der Tennisverband